Поэт и музыкант Вадим Степанцов споет романсы на творческом вечере

В среду, 10 апреля, в Москве состоится творческий вечер поэта, лидера известной в 90-е группы "Бахыт-Компот" Вадима Степанцова. Артист представит собравшимся свои поэтические книги, новый музыкальный альбом "Перезагрузка", а также прочтет стихи и споет романсы с симфо-панк трио "Бедлам-Капелла".

Кроме того, в рамках мероприятия состоится выступление команды "Бахыт-Компот", - сообщили организаторы.

Добавим, что в последние годы Степанцов выпустил несколько авторских сборников, в числе которых "Аморальные истории", "Русский кибер-парень", "Гламуры и тренды".

Творческий вечер пройдет в зале презентаций "Библио-Глобуса". Начало в 19.00.