Доступ на Красную площадь закрыли

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве закрыли проход на Красную площадь.

Накануне столичный департамент региональной безопасности и противодействия коррупции сообщил, что площадь будет закрыта в новогоднюю ночь с вечера 31 декабря.

Такое решение, как и отмена праздничных культурно-массовых мероприятий к Новому году и Рождеству, обусловлено эпидемиологической обстановкой и действием в Москве режима повышенной готовности.

Столичные власти попросили москвичей соблюдать внимательность и по возможности избегать на каникулах мест с массовым пребыванием людей, а также поздравили их с наступающими праздниками.

"Дорогие москвичи и гости столицы, департамент региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы поздравляет вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Желаем вам здоровья, счастья и всего самого наилучшего!" – сказали в ведомстве.

До 15 января 2021 года в Москве введены усиленные ограничения в связи с пандемией коронавируса. Столичные катки можно посещать в режиме сеансов, билеты приобретаются только онлайн.

Метро Москвы, МЦК и МЦД будут работать без перерывов в новогоднюю ночь. Также в ночь на 1 января будут работать 174 регулярных маршрута наземного пассажирского транспорта.