Доступ на Красную площадь закрыли

18:00
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Москве закрыли проход на Красную площадь.
Накануне столичный департамент региональной безопасности и противодействия коррупции сообщил, что площадь будет закрыта в новогоднюю ночь с вечера 31 декабря.
Такое решение, как и отмена праздничных культурно-массовых мероприятий к Новому году и Рождеству, обусловлено эпидемиологической обстановкой и действием в Москве режима повышенной готовности.
Столичные власти попросили москвичей соблюдать внимательность и по возможности избегать на каникулах мест с массовым пребыванием людей, а также поздравили их с наступающими праздниками.
"Дорогие москвичи и гости столицы, департамент региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы поздравляет вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Желаем вам здоровья, счастья и всего самого наилучшего!" – сказали в ведомстве.
До 15 января 2021 года в Москве введены усиленные ограничения в связи с пандемией коронавируса. Столичные катки можно посещать в режиме сеансов, билеты приобретаются только онлайн.
Метро Москвы, МЦК и МЦД будут работать без перерывов в новогоднюю ночь. Также в ночь на 1 января будут работать 174 регулярных маршрута наземного пассажирского транспорта.
Доступ на Красную площадь будет закрыт в новогоднюю ночь
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: