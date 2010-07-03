Два дома начали строить в Кузьминках по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Два жилых дома начали строить в столичном районе Кузьминки по программе реновации. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Новые здания построят в районе Жигулевской улицы, владения 3. Сейчас там проводятся подготовительные работы: огородили стройплощадку, начали обустраивать бытовой городок и временные дороги.

"Завершить работы планируется в 2021 году. Жилые дома возводят по индивидуальному проекту. Корпус 1 – односекционный и корпус 2 – двухсекционный", – сообщил глава департамента строительства Андрей Бочкарев.

Фасады двух домов будут облицованы панелями с отделкой пиленым кирпичом. Первые этажи зданий будут нежилыми, здесь расположатся кафе, магазины, салоны красоты и образовательные центры. Также здесь будет находиться центр информирования населения.

В первом корпусе будет 102 квартиры, из них одна однокомнатная, 76 двухкомнатных и 21 "трешка". Во втором корпусе разместятся 187 квартир (однокомнатных – 18, двухкомнатных – 152, трехкомнатных – 17).

Отмечается, что в новых домах шесть квартир будут оборудованы для маломобильных людей. Проходы в них увеличат, а в санузлах и пожаробезопасных зонах можно будет установить средства связи с диспетчером.

Также в новостройках будут помещения для колясок, комнаты консьержей, кладовые для инвентаря, зоны с почтовыми ящиками, пассажирские лифты, рассчитанные на 400 и тысячу килограммов.

Кроме того, новые дома будут оборудованы системами охраны и видеонаблюдения, оповещения и управления эвакуацией, пожарной сигнализацией. Хозяева квартир будут жить на благоустроенной территории с детскими площадками и местами для отдыха взрослых. В новостройках будет подземная одноэтажная парковка, также машино-места расположатся на открытой стоянке.

"Всего в Юго-Восточном округе в программу реновации вошли 818 жилых домов, в стадии строительства находится 21 жилой дом на 3 тысячи 368 квартир. Кроме этого, два дома жилой площадью 11,16 тысячи квадратных метров мы ввели в эксплуатацию ранее", – заявил Бочкарев.

Детский сад, школу и детско-взрослую поликлинику построят в районе Западное Дегунино по программе реновации. Также в районе появятся физкультурно-оздоровительный центр, общественный центр с парковкой, велодорожки, детские и спортивные площадки, зоны отдыха.