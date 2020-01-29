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Культура

07:28

Маршрут к юбилею Чехова появился на портале "Узнай Москву"

город культура

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Портал "Узнай Москву" подготовил маршрут "По чеховским местам" по случаю 160-летия со дня рождения Антона Чехова, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Пользователи на прогулке смогут узнать интересные факты из биографии классика. Они пройдут по Трубной улице, где он вместе с семьей жил первые годы после приезда в Москву из Таганрога. В здании Театра наци раньше находился театр Корша, где впервые поставили пьесу Чехова "Иванов".

Кроме того, среди памятных мест есть Московский художественный театр имени Чехова в Камергерском переулке. А в арендованном помещении Художественного театра в саду "Эрмитаж" состоялись премьеры "Дяди Вани" и "Трех сестер".

Всего в маршрут включено 15 исторических мест и домов. Его протяженность составляет 6,7 километра. Прогулка займет порядка двух с половиной часов.

К 160-летию со дня рождения писателя в столице организуют десятки мероприятий. Они будут проходить до 25 февраля в культурных центрах и библиотеках. Это в том числе виртуальные экскурсии, литературные встречи, игры, спектакли, лекции.

В кинотеатрах городской сети "Москино" до 2 февраля состоятся бесплатные кинопоказы. На них можно будет посмотреть ленты, снятые в советские годы по произведениям Чехова. В частности, зрителям покажут фильмы "Три сестры", "Дядя Ваня", "Дама с собачкой".

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