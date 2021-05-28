В Москве отреставрируют "Славянский базар"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Здание бывшего ресторанно-гостиничного комплекса "Славянский базар" отреставрируют. Его построили в 1869–1871 годах по проекту архитектора Роберта Гедике, а также по заказу предпринимателя Александра Пороховщикова, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Основной фасад трехэтажного здания гостиницы выходит на Никольскую улицу. К нему со стороны двора примыкает корпус полукруглой формы. Изначально там находились магазины, но в 1873 году помещение перестроили – в нем появился первый в городе ресторан русской кухни.

Ресторанно-гостиничный комплекс, который оформлен в стиле эклектики, обычно посещали богатые люди. Его номера занимали золотопромышленники, землевладельцы, а также министры.

В гостинице часто останавливались композиторы Петр Чайковский и Николай Римский-Корсаков, музыкальный и художественный критик Владимир Стасов, а также издатель Алексей Суворин.

Один из залов ресторана, который называется "Русская фазенда", был оформлен в стиле узорочья. Для этого помещения художник Илья Репин написал знаменитую картину "Славянские композиторы". В настоящее время она располагается в Московской консерватории имени П. И. Чайковского.

Проект работ по сохранению комплекса поступит в департамент культурного наследия до конца года. На данный момент специалисты ведут научные исследования: изучают все особенности памятника, описывают дефекты, работают с архивными материалами. Все полученные данные лягут в основу проектной документации. Помимо этого, в ближайшее время они планируют провести противоаварийные работы, во время которых будут укреплены все конструкции здания.

Ранее стало известно о планах отреставрировать народную обсерваторию в Парке Горького. Астрономический павильон строили в 1950-х годах, работы завершились в 1957 году.