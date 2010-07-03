Бесплатный Wi-Fi появился еще в 55 библиотеках Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
С начала года бесплатный Wi-Fi появился еще в 55 библиотеках столицы, сообщает портал мэра и правительства Москвы. В результате количество столичных читален с бесплатным доступом к Сети выросло до 336.
Как уточнила заммэра Наталья Сергунина, бесплатным беспроводным интернетом оборудовали уже 76% городских библиотек. "В них установлено больше двух тысяч точек доступа — примерно по шесть в каждом здании", − отметила она, добавив, что благодаря читатели "могут работать с большими объемами информации, просматривать видео, слушать аудиоматериалы".
По словам Сергуниной, библиотеки с бесплатным доступом в интернет есть во всех округах Москвы. При этом больше таких Wi-Fi-читален на востоке, юго-востоке и на юге столицы.
Читателям пояснили, что подключиться к интернету можно, выбрав в списке сетей Moscow_WiFi_Free, и пройдя авторизацию любым из двух способов: через аккаунт на mos.ru или при помощи SMS.
Согласно статистике, в 2018 году к городской сети Wi-Fi подключились около 24,3 миллиона раз, что на 27,5% выше показателей 2017 года. При этом рекорд по количеству подключений принадлежал маю. В этот месяц беспроводным интернетом воспользовались 4,8 миллиона раз.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.