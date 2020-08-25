Приходской дом храма в честь Торжества Православия в Алтуфьеве достроят в октябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Строительство приходского дома храма в честь Торжества Православия в районе Алтуфьеве планируют завершить до конца 2020 года, сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы.

По словам руководителя департамента Сергея Левкина, сейчас в завершающей стадии находятся работы по внутренней отделке помещений, также проводится благоустройство территории. Он отметил, что в здании будут оборудованы помещения для различных кружков и секций, классы воскресной школы и актовый зал.

Как рассказали в пресс-службе, храм в честь Торжества Православия был сдан в эксплуатацию четыре года назад.

Ранее сообщалось, что два храма планируют построить в поселении Щаповском. Они появятся вблизи деревень Песье и Шаганино.