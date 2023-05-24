Власти выделили дополнительные помещения досуговому центру на юго-востоке Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Горожане разных возрастов смогут присоединиться к кружкам и секциям ГБУ "Юго-Восток". Площадь помещений учреждения в доме 20 на улице Генерала Кузнецова была увеличена более чем в два раза, заявил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман

По его словам, Москва поддерживает организации, которые проводят социально-воспитательную и физкультурно-оздоровительную деятельность с жителями. В связи с этим департамент безвозмездно передал в пользование центру дополнительные помещения площадью 424,5 квадратного метра.

Отмечается, что учреждение уже занимает в этом доме более 300 квадратных метров. Благодаря объединению площадь помещений составит 736,5 квадратного метра, уточнил Гаман.

В свою очередь, директор "Юго-Востока" Денис Миронов отметил, что на данный момент в здании организовали мероприятия по подготовке помещения к капитальному ремонту. Работы планируется закончить к началу нового учебного года.

"Здесь организуют спортивные секции по единоборствам, танцам, общей физической подготовке, йоге. Будут работать творческие кружки, студии для детей и подростков, а также для москвичей старшего возраста", – цитирует Миронова портал мэра и правительства Москвы.

Ранее сообщалось, что в России предложили организовать сеть бесплатных технических кружков для детей. Депутат Госдумы Иван Сухарев отправил соответствующее предложение главе Минпросвещения Сергею Кравцову. По словам парламентария, такие кружки прививают детям интерес к инженерному и конструкторскому делу.