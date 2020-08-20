Ряд улиц в столице перекроют 22 августа из-за ночного забега

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Ряд улиц в столице перекроют 22 августа для проведения ночного забега. Об этом сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения.

Маршрут составит 10 километров, забег начнется в 22:30 в "Лужниках". С 21:30 и до 23:00 перекроют аллею Славы, с 22:00 субботы до 00:40 воскресенья будет перекрыт участок Лужнецкой набережной – от аллеи Славы до Фрунзенской набережной.

Также с 22:00 до 00:15 23 августа планируют перекрыть Фрунзенскую набережную. Водителей предупредили, что на участках перекрытий с 06:00 22 августа и до окончания мероприятия ликвидируют парковки.

Ранее были названы победители Московского полумарафона. На выбор участникам предлагали две дистанции – 21,1 километра и 5 километров.

Помимо того, схема движения изменилась на Авиационной улице. На время изменений проезд будет открыт только по двум полосам.