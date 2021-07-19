Расселение 80 семей по программе реновации в Обручевском районе начнется до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Обручевском районе столицы до конца текущего года начнется расселение 80 семей в новостройку, построенную на улице Гарибальди по программе реновации. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента градостроительной политики.



"По программе реновации предложения о новых квартирах получат до конца 2021 года жители дома по адресу улица Гарибальди, дом 24, корпус 1", – говорится в сообщении.

Глава департамента Сергей Левкин отметил, что дом был построен по индивидуальному проекту, для фасада здания использовалась плитка из керамогранита разного цвета. Первый этаж является нежилым, там находится холл, помещение для консьержа, колясочная.

Квартиры имеют улучшенную отделку. Территорию около дома озеленили, в настоящее время там устанавливают площадки для детей и занятий спортом.

Ранее москвичам рассказали, как онлайн-сервисы упрощают переезд по программе реновации. В материале отмечалось, что количество связанных с реновацией онлайн-услуг будет постоянно расти.

Доступ к руководству открывается за несколько дней до начала переезда и обновляется по мере прохождения его этапов. Воспользоваться сервисом смогут участники программы от 18 лет с полной учетной записью на mos.ru.