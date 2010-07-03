Первый этап дороги Марьино – Саларьево планируют сдать в декабре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Первый этап дороги Марьино – Саларьево в ТиНАО планируют сдать в эксплуатацию в середине декабря, сообщает пресс-служба департамента развития новых территорий Москвы.

"Через месяц, в середине декабря, планируем сдать в эксплуатацию", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента Владимира Жидкина.

По его словам, дорога станет дублером Киевского и Калужского шоссе на участке от улицы Адмирала Корнилова до трассы Солнцево – Бутово – Видное. По его словам, на дороге будет по две полосы в каждую сторону.

"Здесь уже смонтированы четыре светофора и три остановочных пункта для общественного транспорта", – отметил Жидкин.

К 2023 году планируют закончить строительство трассы Солнцево – Бутово – Видное с ее продлением до деревни Потапово. По словам первого замруководителя департамента строительства Москвы Петра Аксенова, на данный момент построены наиболее сложные участки дороги. Ведутся работы по строительству развязок и тоннелей.

Трасса пройдет от Боровского до Киевского шоссе, далее через Картмазово и Прокшино до Калужского шоссе, до Бутова к Варшавскому шоссе и городу Видное.

Кроме того, в нынешнем году планируют сделать более безопасными шесть аварийных участков МКАД. По данным мониторинга за 2018 год, чаще всего водители нарушают правила дорожного движения в районе 14, 21, 24, 31, 43 километров и с 89-го по 90-й километр кольцевой автодороги.

Ранее сообщалось, что участок южного дублера Кутузовского проспекта планируют ввести до конца 2019 года. Сейчас рабочие укладывают верхний слой дорожного покрытия, обустраивают тротуары и приводят в порядок прилегающие к дороге территории.

Протяженность эстакады основного хода через улицу Минскую составит более 360 метров, ширина – по три полосы в каждом направлении. В районе развязки с данной улицей и у съезда с Мосфильмовской улицы построят подземные переходы.

