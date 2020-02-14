Выставка Сальвадора Дали 23 февраля изменит график работы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Выставка "Сальвадор Дали. Магическое искусство" в Центральном выставочном зале (ЦВЗ) "Манеж" 23 февраля начнет работу позже обычного. Об этом говорится на сайте выставки.

В связи с праздничными мероприятиями и торжественной церемонией возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата 23 февраля увидеть работы Дали можно будет с 16:00 до 00:00. Кассы будут работать до 23:15.

Кроме того, с 13 февраля по 29 февраля часы работы выставки продлили из-за высокого спроса. С воскресенья по среду посмотреть работы мастера можно с 10:00 до 20:45. В конце недели выставка доступна также с 10:00, но до 23:45.

На минувшей неделе сообщалось, что художественная экспозиция работ Сальвадора Дали побила рекорд выставок Фриды Кало и Валентина Серова по посещаемости. На 7 февраля 2020 года в "Манеже" побывало более 500 тысяч человек.

Выставка работ знаменитого живописца "Сальвадор Дали. Магическое искусство" открылась в Москве 28 января. На ней представлено свыше 180 произведений мастера. Посетить экспозицию можно до 25 марта.

Организаторы выставки сообщили, что к концу первого дня работы экспозиции было продано 35 тысяч онлайн-билетов. Уточняется, что в порядке живой очереди приобрести входной билет возможно, однако время ожидания может растянуться на час.