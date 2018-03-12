Мост на бывшей территории завода "Серп и молот" появится в 2019 году

Фото: twitter.com/mossobyanin

Мост на бывшей территории завода "Серп и молот" планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, сообщает Агентство "Москва".

По словам председателя Москомстройинвеста Константина Тимофеева, в настоящее время выполнены работы по устройству всех несущих железобетонных конструкций моста. В теплое время года начнут проводить остальные работы, включая бетонирование основания дороги и устройство дорожного полотна.

Ранее сообщалось, что инвестор проекта развития бывшей территории завода "Серп и молот" уже начал строить уникальный мост, который состоит из двух независимых пролетов: один – для движения легковушек и велосипедов, а второй – для пешеходов.

Пролеты моста опираются на 11 опор, каждая из которых представляет собой "чашу". В них высадят рябины и виноград, листья и ветви которого будут спускаться по опорам, формируя в зоне парка под мостом живописные "висячие сады".

Как отметил Тимофеев, новый мост станет частью внутриквартального проезда в квартале "Свобода". Причем открыть его планируется вместе с вводом всего квартала.

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