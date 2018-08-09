Первая в столице трасса для фристайл-слалома появилась в Хорошево-Мневниках

9 августа, 11:34
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Первая в столице трасса для профессиональных тренировок по фристайл-слалому на роликовых коньках появилась в жилом квартале Wellton Park в Хорошево-Мневниках. Об этом сообщает пресс-служба компании-застройщика ЖК.
Уточняется, что трасса отвечает всем стандартам международных состязаний WSSA 2018. Она включает четыре линии конусов с двухметровым расстоянием между парами линий. Расстояние между конусами на каждой из дорожек можно менять. Поблизости также обустроили площадку для судей и зрителей. Кроме того, отметили в пресс-службе, асфальтное покрытие трассы отлично подходит для роликовых коньков и скейтбордов.
Фристайл-слалом на роликовых коньках получил статус официального вида спорта в середине 2000-х годов. С тех пор его популярность в Европе постоянно растет. Большинство трасс для чемпионатов по фристайл-слалому находится во Франции и Италии, а также в Китае. ранее российские спортсмены были вынуждены ездить на тренировки за границу, однако, теперь у них появилась возможность полноценно готовиться к турнирам и в Москве, пояснили в пресс-службе.
Как добавили представители компании-застройщика, трасса на территории ЖК Wellton Park точно воспроизводит площадки для соревнований в классическом фристайл-слаломе. Там можно проводить тренировки и соревнования в таких дисциплинах, как классический и парный классический фристайл-слалом, а также скоростной слалом – парный и с квалификацией по времени.
"Роллердром будет доступен для всех жителей нашего квартала в пределах общедворового пешеходного пространства и станет частью сети дорог для внутриквартального транспорта: роликов, скейтбордов, сигвеев, самокатов", – рассказала заместитель гендиректора компании Марина Любельская. По ее словам, общая протяженность первого участка составит 675 метров, причем почти 200 метров из них отвели под площадку для фристайл-слалома.
Ранее сообщалось, что самый большой в столице памп-трек для велосипедистов, роллеров и скейтбордистов появится в парке 850-летия Москвы.
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