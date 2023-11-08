Совфед одобрил закон о новом порядке расчета платы за отопление в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Члены Совета Федерации в ходе заседания одобрили закон, позволяющий столичным властям устанавливать особенности определения размера платы за отопление помещений в многоквартирных домах. Об этом сообщает ТАСС.

Благодаря закону органы госвласти Москвы смогут устанавливать плату за отопление из расчета среднемесячного объема его потребления, а также определять порядок возмещения недополученных средств теплоснабжающим организациям.

Необходимость принятия инициативы аргументировали резкими скачками наружной температуры зимой. Закон вступает в силу со дня официальной публикации.

До этого все системы теплоснабжения в Москве перевели на зимний режим работы. В настоящее время все столичные объекты обеспечены теплом. Всего в этом году было подготовлено свыше 74 тысяч объектов, включая свыше 34 тысяч жилых домов.



Столичные энергосистемы перевели на зимний режим работы