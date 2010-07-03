Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

На Воробьевых горах завершился первый этап велогонки "Пять колец Москвы". Победителем стал Николай Шумов. Он преодолел дистанцию за 2 часа 20 минут, передает телеканал Москва 24.

В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов. Среди них – победители и призеры чемпионатов мира и Европы, а также Олимпийских игр. Они поборются за призовой фонд в почти 1,5 миллиона рублей,

На велогонке велосипедисты преодолели 10 кругов по 14 километров. Они стартовали с улицы Косыгина на Воробьевых горах.

Всего спортсменам предстоит пройти пять этапов: на Воробьевых горах, на велотрассе в Крылатском и в подмосковном Кленове. В борьбе за рейтинговые очки и призовой фонд участникам придется преодолеть почти 600 километров.

"Пять колец Москвы" – это международная шоссейная гонка в России. Впервые она была проведена в

1920 году по Садовому кольцу. Тогда в ней приняли участие 87 спортсменов.