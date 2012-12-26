В Москве продается квартира, расположенная в гаражном кооперативе

Невероятная квартира продается около Белорусского вокзала. Она находится в гаражном кооперативе.

Две ее комнаты занимают по 10 квадратных метров и одна - 14. В наличии есть маленькая кухня и санузел.

Общая площадь квартиры 60 квадратных метров. А стоимость - почти 6 миллионов рублей.

Такие низкие цены на жилую недвижимость в этом районе были около десяти лет назад.

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