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26 ноября 2012, 17:16

Спорт

Талисман Чемпионата мира по футболу 2014 года получил имя Фулеко

Талисман Чемпионата мира по футболу 2014 года получил имя Фулеко

Официальный талисман Чемпионата мира по футболу 2014 года - броненосец - получил имя Фулеко. Его определили по итогам голосования в Бразилии, где и пройдут соревнования.

Фулеко - это слияние двух слов: футбол и экология. По словам представителей ФИФА, одна из главных задач проведения чемпионата - привлечь внимание общества к проблемам окружающей среды.

Броненосца могли также назвать Зузеко - это имя на втором месте по результатам голосования. Третьим вариантом было - Амижуби.

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