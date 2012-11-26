Талисман Чемпионата мира по футболу 2014 года получил имя Фулеко

Официальный талисман Чемпионата мира по футболу 2014 года - броненосец - получил имя Фулеко. Его определили по итогам голосования в Бразилии, где и пройдут соревнования.

Фулеко - это слияние двух слов: футбол и экология. По словам представителей ФИФА, одна из главных задач проведения чемпионата - привлечь внимание общества к проблемам окружающей среды.

Броненосца могли также назвать Зузеко - это имя на втором месте по результатам голосования. Третьим вариантом было - Амижуби.