Согласование параметров спецвклада для малоимущих почти завершено – Центробанк

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Согласование основных параметров специальных вкладов для малообеспеченных граждан находится в завершающей стадии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центробанка.

"Сейчас мы завершаем согласование конкретных параметров спецвклада, механизмов обмена информацией с использованием <...> систем Минцифры и Минтруда, а также критериев получателей этой услуги", – отметили в ЦБ.

Как уточнил регулятор, инициатива уже получила одобрения правительства РФ, а также Государственной думы.

В январе этого года стало известно, что Банк России и Минфин разрабатывают новый инструмент накоплений граждан. Он будет представлять собой долгосрочные облигации федерального займа без промежуточных купонных выплат. Предполагается, что такие ОФЗ откроют доступ к финансовому рынку людям с невысокими доходами.

Центробанк не исключил повышения ключевой ставки летом 2023 года

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!