Арендаторы нежилой недвижимости в Москве получат отсрочку по платежам до 31 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Арендаторы нежилых помещений, находящихся в собственности Москвы, могут получить отсрочку до 31 декабря по уплате арендных платежей. Мера поддержки затрагивает более 5 тысяч предприятий и организаций, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Сергей Собянин утвердил пакет антикризисных мер для застройщиков и арендаторов городского имущества. Один из его пунктов – отсрочка по уплате арендных платежей за второй квартал 2022 года", – отметил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, сейчас 5,3 тысячи предприятий и организаций арендуют у города объекты нежилого фонда общей площадью 1,18 миллиона квадратных метров. Общий объем арендной отсрочки составит около 2,13 миллиарда рублей.

Отсрочка по арендным платежам затронет объекты недвижимости различного назначения. Большинство из них используются в качестве офисов, частных школ и детских садов, медорганизаций и магазинов. Они получат право на оплату суммы без начисления пеней.

Чтобы получить отсрочку до 31 декабря 2022 года, арендаторам надо через электронную приемную на mos.ru подать обращение в свободной форме, указав номер договора аренды или адрес арендуемого объекта.

Ранее правительство Москвы приняло ряд изменений в нормативные правовые акты о снижении арендной платы, предоставлении отсрочек для арендаторов земельных участков и нежилых помещений.

Документом устанавливается мораторий на повышение арендных ставок на земельные участки и нежилые объекты, находящиеся в городской собственности.

Сергей Собянин также подписал постановление о выделении 7 миллиардов рублей на оказание адресной помощи москвичам, оказавшимся в трудной ситуации. На помощь смогут рассчитывать горожане, которые оказались в сложных условиях из-за утраты кормильца, различных ЧП или потери работы, а также снижения дохода ниже прожиточного минимума в случае, если речь идет о семьях с детьми.

