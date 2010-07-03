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"Нафтогаз" отверг предложение "Газпрома" об обнулении судебных претензий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исполнительного директора компании Юрия Витренко.

"Мы не воспринимаем такое предложение вообще. <...> Просто о нем (о решении Стокгольмского арбитража. – Прим. ред.) забыть не можем", – заявил Витренко.

Он объяснил, что речь идет о нарушении контракта со стороны "Газпрома", отметив, что они готовы пойти навстречу, если им предоставят решение данной проблемы, а именно ликвидированные нарушения или компенсацию за убытки.

Ранее "Нафтогаз" попросил Стокгольмский арбитраж обязать "Газпром" выплатить почти 12 миллиардов рублей в качестве компенсации за отказ пересмотреть транзитный тариф. Суммой иска является разница между тем, что Украина получила за транзит, и тем, что должна была получить, если бы тарифы были пересмотрены.

При этом позднее Витренко говорил о готовности снизить сумму исковых требований по второму пункту с 12 до двух миллиардов, но только в случае продолжения транзита газа с 2020 года и сохранения от него доходов.

Кремль, в свою очередь, заявил, что позиция президента Владимира Путина по поводу транзита российского газа через Украину остается неизменной. Ранее лидер заявлял, что Россия готова к переговорам о поставках газа по сниженной стоимости, а также о транзите через территорию Украины. При этом Путин настаивает на обнулении взаимных претензий касательно транзита газа.

Судебные разбирательства между "Газпромом" и "Нафтогазом" продолжаются с 2014 года. Предметом спора являются контракты на поставку топлива из РФ и на транзит газа через Украину от 2009 года. "Нафтогаз" требует возмещения переплаты.

