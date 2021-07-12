В ФРГ сообщили о выдаче всех разрешений на строительство "Северного потока – 2"

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Все разрешения на строительство газопровода "Северный поток – 2" в Германии выданы. Об этом сообщила представитель Минэкономики ФРГ Беате Барон.
"Все разрешения на строительство выданы уже давно. Что касается эксплуатации, то, возможно, тут может помочь Федеральное сетевое агентство", – приводит ее слова ТАСС.
Ранее глава офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что в Киеве считают возможным остановить работы над "Северным потоком – 2". Специалист назвал преувеличением сообщения о почти полной готовности трубопровода.
Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что Украина будет терять около 3 миллиардов долларов в год в результате запуска трубопровода "Северный поток – 2", поскольку это отрежет ее от поставок российского газа в Европу.
После власти Германии и Соединенных Штатов обсудили возможность оказания помощи Украине в сфере энергетики из-за "Северного потока – 2". Речь шла в том числе об инвестициях в строительство на территории страны электростанций.
Россия самостоятельно достроит "Северный поток – 2"
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