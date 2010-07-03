Радиационный фон в зоне строительства участка ЮВХ не превышает норму – Депстрой

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Радиационный фон в зоне строительства участка Юго-Восточной хорды (ЮВХ) не превышает допустимых значений. Об этом журналистам сообщил директор столичного ГКУ "Управление дорожно-мостового строительства" департамента строительства Василий Десятков.
"При проведении проектных работ на данном участке были проведены экологические изыскания. На данном участке, по которому жители высказывали опасения, у нас будет находиться две опоры – примерно в 5–7 метрах от Москвы-реки. По самой земле ничего проходить не будет. При изысканиях сначала провели поверхностные исследования, а затем были взяты глубинные пробы на наличие радионуклидов. Анализ показал, что при допустимых нормах в 0,2 мкЗв/ч здесь значение среднее – от 0,1 мкЗв/ч до 0,14 мкЗв/ч. То есть повышенного фона радионуклидов не обнаружено в зоне границ проведения работ. Фон в пределах допустимого. В начале июля генпроектировщик провел дополнительные исследования – уже третьи, и в третий раз загрязнений не выявлено", – сказал Десятков.
Ранее в пресс-службе Москомархитектуры сообщили, что часть площадки "Московского завода полиметаллов" в районе Москворечье-Сабурово попадает в границы проекта планировки территории, где будут проводиться строительные работы, однако проектируемая часть Юго-Восточной хорды не затрагивает участки с радиоактивными отходами. В ведомстве также отметили, что разработка проектной документации предусматривает инженерно-экологические изыскания, а также исследования и оценку радиационной обстановки территории.
Протяженность Юго-Восточной хорды на участке от шоссе Энтузиастов до 35-ого километра МКАД составит порядка 36 километров, из которых 11 километров приходится на уже существующие участки дорог. В состав новой магистрали включен участок шоссе Энтузиастов, что обеспечит выход на автомобильную дорогу федерального значения М7 "Волга".
Новые участки трассы Юго-Восточной хорды проходят на всем протяжении в одном транспортном коридоре с железными дорогами – Малым кольцом, Курским и Павелецким направлениями Московской железной дороги от транспортного узла на пересечении Северо-Восточной хорды с шоссе Энтузиастов до транспортной развязки на пересечении МКАД с улицей Поляны. За МКАД хорда по улице Поляны выходит на магистраль Солнцево – Бутово – Видное в ТиНАО.
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