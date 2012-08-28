На московских вокзалах появятся кафе известных сетевых брендов

Сетевые предприятия общественного питания откроются на территории вокзалов. Первый проект на условиях франчайзинга уже реализован в здании Павелецкого вокзала Москвы. Там открыто кафе "IL Патио и Планета Суши" на 180 мест. Вход в него доступен также с улицы Дубининская.

До конца года кафе откроются на Казанском и Савеловском вокзалах. Это будут сети KFC, "Джерри Вингс", "Мама Раша", "Теремок", Subway, "Баскин Робинс", "Чайхона № 1", "Гусь в яблоках", "Русская печка", "Татарские пироги", SIBILLA, "Сити Ланч", "Вкус Востока", "Кап энд Чино".

Как сообщает пресс-служба ОАО "РЖД", главная цель данной стратегии – повышение уровня обслуживания и комфортного пребывания пассажиров на вокзалах.

По словам начальника Дирекции железнодорожных вокзалов Сергея Абрамова, такой подход гарантирует продвижение единого стандарта качества товаров и услуг из мегаполисов в регионы. Для сетевых компаний это актуально еще и потому, что на вокзалах существует стабильный спрос на подобные услуги.