Около сотни светофоров не работает в столице

В столице стоят сотни необслуживаемых светофоров

В Москве не функционирует около 100 светофоров. Установить это удалось благодаря сообщениям граждан, которые жалуются на нерабочие светофоры в экспертный центр "Пробок.нет".

Выяснилось, что светофоры не обслуживается дорожными службами из-за того, что часть из них не стоит на балансе, а другие принадлежат частным компаниям, и те не дают их отрегулировать.

Москвичи предлагают свое решение дорожных проблем. Они считают, что ситуацию на дорогах можно исправить, если построить хорды и развязки, соединяющие соседние районы. Для этих целей в этом году из городского бюджета было выделено 3 миллиарда рублей.

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