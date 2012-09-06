Рязанский проспект реконструируют

Рязанский проспект планируется реконструировать от Садового кольца до границы с Московской областью. В рамках работ проспект будет расширен, появятся новые эстакады, подземные переходы и пешеходные мосты.

В рамках первого этапа работ будет проводиться реконструкция на участке от Садового кольца до МКАД. Планируется расширить проезжую часть Рязанского проспекта, Таганской и Нижегородской улиц, реконструировать прилегающую улично-дорожную сеть, а также построить новые и реконструировать существующие проезды вдоль проспекта.



Также планируется построить эстакаду на пересечении Нижегородской и Новохохловской улиц и разворотную эстакаду у торгового комплекса "Город", говорится на сайте Стройкомплекса Москвы.

На участке от Садового кольца до МКАД построят пять новых и реконструируют два существующих подземных пешеходных перехода, а также построят четыре новых пешеходных моста.



Второй этап работ предусматривает реконструкцию Рязанского проспекта от МКАД до границы с Московской областью. В рамках работ планируется расширить проезжую часть Лермонтовского проспекта, построить новые и реконструировать существующие местные проезды, а также построить подземный пешеходной переход.

Столичные власти планируют выделить на реконструкцию не более 9,9 миллиардов рублей. Работы должны быть выполнены в течение 26 месяцев со дня заключения госконтракта. Заявку на участие в конкурсе необходимо подать до 16 октября 2012 года. Итоги конкурса будут подведены 23 октября.