Благоустройство парка на Черном озере началось в столице

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Проектные работы по созданию парка на Черном озере начались в районе Некрасовка.

По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, в настоящий момент экологическая обстановка в этом районе сложная, там нет качественных рекреационных зон. При этом в Некрасовке проживает более 155 тысяч человек, сообщает Агентство "Москва".

Хуснуллин отметил, что возле острова планируют создать сразу несколько мест отдыха для детей и взрослых с беседками и площадками для пикников. Юные посетители смогут покататься на велосипедах по обустроенной дорожке, а также совершить верховую прогулку на пони. Также возле Черного озера оборудуют сцену, поле для мини-футбола и роллердром.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти будут продолжать уделять большое внимание культуре отдыха на природе. По его словам, за последние годы в шесть раз больше москвичей стали регулярно посещать парки.

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