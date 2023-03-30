Kraft Heinz продаст "Черноголовке" бизнес по выпуску детского питания в РФ

Фото: ТАСС/Варвара Гертье

Американский производитель продуктов питания Kraft Heinz договорился о продаже своего российского бизнеса по выпуску детских каш и пюре компании "Черноголовка". Об этом пишет "Коммерсантъ".

Как следует из письма гендиректора Kraft Heinz в России и СНГ Мэри Гукасян партнерам, в сделку войдут бренды "Умница" и "Сами с усами", а также предприятия в Георгиевске и Иваново. Кроме того, новый владелец в течение переходного периода сможет выпускать продукцию под брендом Heinz Baby.

Отмечается, что стоимость сделки оценивается в 2,5 – 3 миллиарда рублей. После ее закрытия Heinz сосредоточится на производстве в РФ соусов и кетчупов, сосредоточив выпуск продукции на заводе в Ленинградской области.

Ранее стало известно, что Объединенная чайная компания может приобрести активы производителя чая Lipton компании Ekaterra, которая ранее покинула российский рынок. Возможная сделка будет включать в себя покупку мощностей, которые способны обеспечить выпуск до 16 тысяч тонн чая в год.



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