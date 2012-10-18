Уровень безработицы в России в сентябре составил 5,2%

18 октября 2012, 17:56
Количество безработных в России в сентябре составило, по предварительным данным, около 4 миллионов человек. Это 5,2% от экономически активного населения, говорится в сообщении Федеральной службы государственной статистики.
По сравнению с августом количество безработных выросло на 0,8%, а по сравнению с сентябрем прошлого года снизилось на 13,7%, сообщает РБК.
При этом численность экономически активного населения в сентябре составила 76,2 миллионов человек, или около 54% от общей численности населения.
Число официально зарегистрированных безработных в сентябре сократилось по сравнению с августом на 4,3% и достигло 1 миллиона 022 тысяч человек. По сравнению с сентябрем прошлого года этот показатель снизился на 19,1%.
Количество официально зарегистрированных безработных в Москве по данным на сентябрь составляет 31,2 тысячу человек. Это 0,7% экономически активного населения столицы, сообщили в департаменте труда и занятости населения Москвы.
В банке вакансий столичной службы занятости на сегодня 145 тысяч вакансий.
В первой половине июня текущего года количество безработных в Москве составляло 34,9 тысяч. Это на 16,3% меньше, чем было зарегистрировано по сравнению с началом года – 40,6 тысяч безработных.
Как отмечают специалисты, беспрецедентно низкий уровень безработицы, который отмечается в столицы последние несколько лет является "магнитом" для миграции.
В списке наиболее благополучных в сфере занятости субъектов России называется и Московская область. Подмосковье занимает устойчивое пятое место. Уровень безработицы здесь составляет 0,56%.
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