В Госдуме отреагировали на план по "сдерживанию" РФ в Черном море

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В Госдуме подтвердили, что российская группировка в Черноморском регионе была существенно усилена в последние годы.

"В состав Черноморского флота включены шесть подводных лодок. Цель – к 2020 году обеспечить выполнение задач как в ближнем, так и в дальней морских зонах. Это говорит о том, что мы работаем, учитывая внешние угрозы, реализуя свою национальную стратегию оборонного характера", – цитирует ИА "НСН" заместителя главы комитета Госдумы по обороне Юрия Швыткина.

По словам парламентария, защита территории Крыма и Черного моря гарантирована размещенными на полуострове военно-морской базой, армейским корпусом и авиационной дивизией.

Ранее сообщалось, что американский политологический центр Rand Corporation опубликовал доклад о "сдерживании" России в Черноморском регионе. Эксперты обеспокоены тем, что Москва модернизировала флот и нарастила силы в Южном военном округе. В центре уверены, что НАТО в ответ нужно развернуть в Румынии и Болгарии системы противовоздушной обороны и береговые ракетные комплексы.

В последние годы Россия сталкивается с беспрецедентной активностью альянса у своих границ. В 2018 году была увеличена продолжительность присутствия кораблей в составе военно-морских групп НАТО в акватории моря. Значительной военно-политической коррекции подвергаются страны Северной Европы. Усиливается балтийский фланг НАТО. Центрально-европейские страны укрепляют оборону на Украине. Причерноморские Румыния и Болгария все активнее участвуют в жизни 6-го флота США.

