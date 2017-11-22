УАЗ выпустит спецверсию "Буханки" для скейтбордистов

Ульяновский автомобильный завод выпустит новую версию модели УАЗ-452 "Буханка", предназначенную специально для скейтбординга.

Как уточнили в пресс-службе УАЗ, пишет "Газета.ру", особенностями автомобиля будут не только характерный рисунок на кузове и собственный логотип. На заводе пояснили, что "Буханка" для скейтбордистов будет оснащена багажником на крыше и лестницей, а также получит специальную обивку салона.

Как отметили в пресс-службе предприятия, новый автомобиль поступит на российский рынок в 2018 году.

Ранее сообщалось о том, что эксперты выбрали лучший женский автомобиль 2017 года. Им стал гибридный автомобиль южнокорейского производителя Hyundai Ioniq. За победителя проголосовали 25 женщин-экспертов, которые оценивали 420 моделей машин. Вторую стройку рейтинга и звание лучшего семейного женского автомобиля завоевала японская Mazda CX-5.