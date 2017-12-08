"Яндекс" запустит в Москве свою службу каршеринга в феврале 2018 года

8 декабря, 12:55
Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
"Яндекс" запускает сервис поминутной аренды автомобилей "Яндекс.Драйв". Служба каршеринга заработает в феврале 2018 года в Москве.
На первом этапе сервис будут обслуживать автомобили Kia Rio, Kia Rio X-Line и Renault Kaptur, говорится в сообщении компании. Пользователям уже предлагают зарегистрироваться в сервисе.
Ранее "Яндекс" экспериментировал с агрегацией данных каршеринговых служб. В ноябре 2017 года компания прекратила развитие "Яндекс.Каршеринга". В то же время данные о местонахождении автомобилей других каршеринговых служб по-прежнему доступны в приложении "Яндекс.Транспорт".
Ранее ООО "Яндекс" создало дочернюю компанию ООО "Яндекс.Драйв" с долей 99,9 процента, согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс".
В Москве сейчас сервис каршеринга представляют "Делимобиль", BelkaCar, YouDrive, Anytime, Car5, EasyRide. В Москве около 2,5 тысячи автомобилей каршеринга. Число пользователей услугой превышает полмиллиона человек. Компании-операторы инвестировали в развитие каршеринга в Москве 1,7 млрд рублей.
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