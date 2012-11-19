Вылететь за границу можно будет, оплатив долги в аэропорту

Должники смогут вылетать за границу, расплачиваясь с судебными приставами прямо в аэропорту. Узнав, что за ним числится долг, гражданин сможет быстро погасить его через специальный терминал, рассказал глава Федеральной службы судебных приставов Артур Парфенчиков.

По его словам, в настоящее время россияне не могут оперативно решать эти вопросы из-за несовершенства системы электронного документооборота – нет возможности сразу связываться с пограничной службой. Но в ближайший год - два эта проблема будет решена, отметил Парфенчиков.

Пока же приставы советуют заранее узнавать о долгах через сайт ФССП. На сегодня он является одним из самых востребованных в рамках электронного правительства, сообщает "Интерфакс". Ежедневно базой данных должников интересуются почти 50 тысяч человек, рассказал руководитель ведомства. Он добавил, что на сайте есть информация и по аресту имущества, и по запрету на выезд за рубеж.

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