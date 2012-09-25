Большой Тропаревский пруд реконструируют к концу текущего года

Большой Тропаревский пруд планируется полностью реконструировать к концу 2012 года. Пруд является единственным водоемом в ЮЗАО, в котором разрешено купаться.

Вопрос о реконструкции пруда обсуждался 25 сентября на заседании правительства Москвы. Уже в текущем году работы по реконструкции водоема планируется завершить, сообщил в своем докладе префект ЮЗАО Виктор Фуер. До принятия госпрограммы "Развитие индустрии отдыха и туризма" реконструкцию не могли провести в течение последних десяти лет.

Не обошли стороной на заседании правительства и другие важные вопросы, связанные с благоустройством Юго-Западного административного округа. К новому учебному году в округе открылось пять детских садов, а к концу текущего года планируется открыть еще 10.

Также идет полным ходом строительство амбулаторных центров. Два уже открыты, еще три - откроют свои двери еще до наступления 2013 года, сообщает информационный центр правительства Москвы.

Благоустроили три городских парка. В них появились аттракционы, велодорожки, детские площадки и лыжные трассы. До конца года планируется оборудовать катки с искусственным льдом.

Ссылки по теме Информационный центр правительства Москвы

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