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Новости

16 августа 2013, 20:33

Жизнь в мире

Полонский отправился на принадлежащий ему камбоджийский остров

Российский бизнесмен Сергей Полонский прибыл в столицу Таиланда Бангкок и направляется в Камбоджу. Об этом сообщает камбоджийский адвокат россиянина.

"Сергей прилетел сегодня в Бангкок и отбыл в Паттайю, откуда морем к завтрашнему дню вернется на принадлежащий ему камбоджийский остров", - цитирует адвоката РИА Новости.

Ранее сегодня поступило сообщение о том, что Полонский покинул Израиль, где он находился в ожидании получения гражданства этой страны, по соображениям безопасности.

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