Москва онлайн расскажет, как воспитать друга и защититься от злой собаки

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

3 октября наша съемочная группа посетит Школу юного хендлера при Российской кинологической федерации. Это учреждение уже на протяжении 25 лет бесплатно учит людей обращаться с собаками и воспитывать их. За эти годы из юниоров получились не только ответственные владельцы собак, но и профессиональные кинологи. Во время обучения студенты знакомятся с основами кинологических наук, изучают породное разнообразие, приобретают начальные навыки общения и управления собакой.

Специально для Москвы онлайн преподаватели проведут занятие, в ходе которого научат не только воспитывать собаку, но и защищаться от нее в случае атаки. Также корреспондент Ярославна Зорькина пообщается с президентом Российской кинологической федерации Владимиром Голубевым.

Смотрите трансляцию 3 октября в 14:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.