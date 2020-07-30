Москва онлайн: разгадываем феномен Бэнкси и думаем о судьбе бумажной книги

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В рамках международного фестиваля документального кино о новой культуре Beat Film Festival пройдут дискуссии с ведущими представителями сферы искусства.

Не пропустите трансляции 2 августа:

18:00 – дискуссия "Миф о художнике".

Фильм "В погоне за Бэнкси" – попытка разгадать, что за человек скрывается за этим псевдонимом. Приуроченная к премьере дискуссия посвящена теме мифологизации персоны художника. Участники поговорят о феномене Бэнкси – его культурном, историческом и политическом измерении.

В обсуждении примут участие:



искусствовед, директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова;

художник, перформер Оля Кройтор;

куратор и директор LH Art Consultancy Александр Бланарь.

21:00 – "Как меняется судьба бумажной книги в России".

Смерть бумажной книги была провозглашена много раз, но она не торопится умирать. Что происходит с библиотеками и книжными коллекциями сегодня? Каким видят свое будущее независимые издательства и букинистические магазины? Обо всем этом после премьеры фильма "Книготорговцы" поговорят:



журналист, критик, руководитель проекта "Полка" Юрий Сапрыкин;

основатель и главный редактор издательства Ad Marginem Александр Иванов;

участник проекта "Фаланстер", директор сайта о книгах и чтении "Горький" Борис Куприянов.