Москва онлайн: разгадываем феномен Бэнкси и думаем о судьбе бумажной книги

16:25
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В рамках международного фестиваля документального кино о новой культуре Beat Film Festival пройдут дискуссии с ведущими представителями сферы искусства.
Не пропустите трансляции 2 августа:
18:00 – дискуссия "Миф о художнике".
Фильм "В погоне за Бэнкси" – попытка разгадать, что за человек скрывается за этим псевдонимом. Приуроченная к премьере дискуссия посвящена теме мифологизации персоны художника. Участники поговорят о феномене Бэнкси – его культурном, историческом и политическом измерении.
В обсуждении примут участие:
Смерть бумажной книги была провозглашена много раз, но она не торопится умирать. Что происходит с библиотеками и книжными коллекциями сегодня? Каким видят свое будущее независимые издательства и букинистические магазины? Обо всем этом после премьеры фильма "Книготорговцы" поговорят:
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