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Общество

16:25

Москва онлайн: разгадываем феномен Бэнкси и думаем о судьбе бумажной книги

Москва онлайн общество культура

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В рамках международного фестиваля документального кино о новой культуре Beat Film Festival пройдут дискуссии с ведущими представителями сферы искусства.

Не пропустите трансляции 2 августа:
18:00 – дискуссия "Миф о художнике".

Фильм "В погоне за Бэнкси" – попытка разгадать, что за человек скрывается за этим псевдонимом. Приуроченная к премьере дискуссия посвящена теме мифологизации персоны художника. Участники поговорят о феномене Бэнкси – его культурном, историческом и политическом измерении.

В обсуждении примут участие:

  • искусствовед, директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова;
  • художник, перформер Оля Кройтор;
  • куратор и директор LH Art Consultancy Александр Бланарь.

21:00 – "Как меняется судьба бумажной книги в России".

Смерть бумажной книги была провозглашена много раз, но она не торопится умирать. Что происходит с библиотеками и книжными коллекциями сегодня? Каким видят свое будущее независимые издательства и букинистические магазины? Обо всем этом после премьеры фильма "Книготорговцы" поговорят:

  • журналист, критик, руководитель проекта "Полка" Юрий Сапрыкин;
  • основатель и главный редактор издательства Ad Marginem Александр Иванов;
  • участник проекта "Фаланстер", директор сайта о книгах и чтении "Горький" Борис Куприянов.

Смотрите трансляцию дискуссий 2 августа в 18:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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