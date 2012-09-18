Детям-инвалидам Подмосковья на 30% увеличат размер пособия

С 1 января 2013 года размер пособия для детей-инвалидов Подмосковья, имеющих одного родителя или опекуна, будет увеличен более чем на 30%, сообщила министр социальной защиты населения Московской области Валентина Лагункина.

Вместо положенных ранее шести тысяч ребята будут ежемесячно получать по 7,9 тысяч рублей. В настоящее время на такую социальную помощь могут рассчитывать 2,271 тысячи человек, информирует интернет-портала Московской области.



Кроме того, почти до восьми тысяч рублей увеличатся ежемесячные выплаты детям-инвалидам, чей совокупный семейный доход не превышает величину прожиточного минимума, а также ВИЧ-инфицированным детям в возрасте до 18 лет.