"Спартак" будет играть с четырьмя звездами на эмблеме

10 июня 2013, 18:48
В понедельник, 10 июня, на общем собрании клубов Российской футбольной Премьер-Лиги было решено, что титулы чемпионов СССР будут включены в список регалий команд. Каждая звезда, как и сейчас, будет соответствовать пяти чемпионским титулам.
Об этом сообщается на официальном сайте РФПЛ.
Таким образом, футболисты московского "Спартака" в следующем сезоне будут играть в майках с четырьмя звездами, а игроки столичных клубов ЦСКА и "Динамо" - с двумя звездами над эмблемами.
Московский "Спартак" выигрывал Чемпионат СССР и России 21 раз: в 1936, 1938, 1939, 1952, 1953, 1956, 1958, 1962, 1969, 1979, 1987, 1989 годы, а также с 1992 по 1994 и с 1996 по 2001 годы.
ЦСКА становился чемпионом страны 11 раз: с 1946 по 1951 годы и в 1970, 1991, 2003, 2005, 2006, 2012 и 2013 годах
"Динамо" также 11 раз становилось золотым призером Чемпионата СССР: в 1936, 1937, 1940, 1945, 1949, 1954, 1955, 1957, 1959, 1963, 1976 годах.
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