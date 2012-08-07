Российские синхронистки стали лучшими на Олимпийских играх

ИТАР-ТАСС

Российский дуэт Наталья Ищенко и Светлана Ромашина завоевал золотые медали Олимпиады в синхронном плавании, сообщает "Интерфакс".

После уверенного выступления в квалификации наши девушки не допустили ни единой ошибки в финале соревнований, оставив конкуренток далеко позади.

Второе место заняли представительницы Испании Андреа Фуэнтес и Она Баллестеро, а замкнула пьедестал китайская пара Лю Оу/Хуанг Хуэчен.

Для страны золото синхронисток стало восьмой наградой высшей пробы. В медальном зачете Россия поднялась на одну строчку и теперь занимает пятое место, уступая Китаю, США, Великобритании и Южной Корее.