Жираф Самсон из Московского зоопарка не дожил до 31-летия две недели

Жираф Самсон из Московского зоопарка умер на 31-м году жизни. До очередного дня рождения всеобщий любимец и талисман зоосада не дожил всего пару недель. В соцсетях жители столицы прощаются с ним и не могут поверить в случившееся. Подробнее – в нашем материале.



"Прощай, наш добрый друг"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Самсона Гамлетовича Ленинградова, как прозвали жирафа в Московском зоопарке, привезли в столицу из Санкт-Петербурга в 1994 году. Он сразу стал знаменитостью и любимцем каждого посетителя, подчеркнули в зоосаде.

"Мы росли и взрослели вместе с ним. В зоопарк часто присылали фотографии: маленький ребенок – и маленький жираф. Зоопарк менялся: перестраивались вольеры, приезжали новые обитатели, а Самсон возвышался над этим, оставаясь неизменно прекрасным", – рассказали там.

Уже 5 августа он должен был отметить свой 31-й день рождения.

"Наш любимый жираф прожил долгую жизнь и никогда не оставался без внимания: зоологи и киперы всегда были рядом – ухаживали и развлекали, да и посетители первым делом шли поздороваться с Самсоном. И ему нравилась популярность – он редко уходил внутрь дома, много общаясь с поклонниками", – говорится в сообщении.





из сообщения Московского зоопарка Мы будем помнить Самсона: его мудрый и в то же время любопытный взгляд, плавные движения, спокойствие и уверенность. Прощай, наш добрый друг. Мы будем любить тебя всегда.

В зоопарке отметили, что 30 лет для жирафа – это как 100 для человека. Причем в природе эти животные живут в среднем 10–15 лет, а в неволе – примерно 25. В начале апреля гендиректор зоопарка Светлана Акулова рассказала в своем телеграм-канале, что жирафу уже "тяжело вставать". Однако в мае с приходом тепла Самсон в очередной раз вышел к посетителям в открытый вольер и радовал их до последних дней своей жизни.

После сообщения о смерти талисмана зоопарка Акулова опубликовала одно из последних видео с его участием. На кадрах жираф немного перекусил свежей зеленью и подошел поближе к ограждению, чтобы рассмотреть посетителей, которых очень любил.

"Бескрайней саванны, нежный гигант..."

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Пользователей соцсетей шокировала новость об уходе Самсона из жизни. Многие рассказывают, что для них жираф был одним из главных символов Московского зоопарка почти всю их жизнь.

"Самсонушка, мы тебя видели две недели тому назад, ну как же так? Мы тебя будем любить всегда. Ходили к тебе в 1998 году, когда сын маленький был", – написала Елена.



Галина пользователь соцсетей Всегда приходила к нему: сначала с сыном, потом с внуками. Очень красивый и грациозный Самсон.

"И я с самого детства много раз приходила с родителями навестить Самсона. А буквально месяц назад познакомила с жирафом уже свою четырехлетнюю дочку. Он долго отдыхал в своем домике, а как только мы подошли, медленно вышел и долго стоял рядом, близко-близко – мы каждую ресничку могли рассмотреть. С тех пор дочка так хотела увидеть его еще раз..." – вспомнила Софья.

Похожие впечатления были и у Марины.

"Эти глаза... Помню, когда сына первый раз привели в зоопарк, самым ярким его впечатлением были ресницы Самсона... 1996 год", – поделилась она.

Кого-то Самсон даже успел вдохновить.

"Благодаря этому жирафу моя дочь пошла 15 лет назад в годик! До этого ходила по стеночке. Приехали в зоопарк – я сказала: смотри, как жираф сам ходит. И на следующий день она пошла, не держась", – рассказала Елена.



Леша Вроде пользователь соцсетей Прощай, дружище! Надеюсь, что в жирафьем раю полно твоих любимых вкусностей.

Пользователи признаются, что уход Самсона для них – личная утрата.

"Для нашей семьи – это как потеря домашнего питомца. Есть фото моих детей в возрасте лет пяти с Самсоном. Он тогда маленький еще был... И всякий раз, приходя в зоопарк уже с внуками, мы обязательно шли "на Самсона". Мягких тебе облаков, милый друг!" – написала Мария.



Александра пользователь соцсетей Я помню, как меня маленькую Самсон облизнул... Мягких тебе облаков, нежный гигант, и бескрайней саванны!

Но, несмотря на печаль, пользователи сходятся на том, что жираф прожил долгую и счастливую жизнь, достойную памятного мемориала.