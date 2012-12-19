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Свежая пресса

19 декабря 2012, 18:07

Почти полмиллиона россиян имеют экзотическое жилье

жилье свежая пресса

Фото: ИТАР-ТАСС

Почти полмиллиона коренных россиян вынуждены жить в вагончиках, баржах, гостиницах, чумах и юртах, а у 64 тысяч человек вообще нет крыши над головой.

При этом многие рвутся в крупные города. В итоге сегодня в Москве осталось только 62% коренных москвичей, в Санкт-Петербурге – 61% уроженцев, в Московской и Ленинградской областях – 57% и 48% соответственно.

Более 30 тысяч человек постоянно проживают в гостиницах, почти половина из которых находится в Москве, пишет "Российская газета".

И все же основным типом жилья по-прежнему остается отдельная квартира – в них живут 96,3 миллионов человек (почти 68%). В частных домах обитают 37,6 миллионов человек. Интересно, что в период с 2002 по 2010 год увеличилось число россиян, живущих в коммунальных квартирах.

В других нетрадиционных местах проживания – вагончиках, баржах, чумах, ярангах, юртах – обитают 404 тысячи наших сограждан.

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