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Москва 24

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Бюджет

02 августа 2012, 16:35

Операции с землей пополнили бюджет столицы на 23 млрд рублей

земельные участки доходы бюджет

Фото: Москва 24

За год столичный бюджет пополнился на 23 миллиарда рублей за счет операций с землей, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на руководителя департамента земельных ресурсов Москвы Владимира Ефимова.

"За полгода в бюджет города поступило около 23 миллиардов рублей, из них более 12,5 миллиардов - по арендной плате, от продажи земли в собственность - более 8,5 миллиардов, от продажи прав аренды - 682 миллионов, более 4,2 миллиардов составляет взыскание ущерба и более миллиарда рублей поступило в виде платежей за снятие запрета на строительство", - сообщил Ефимов.

Согласно его прогнозам, в конце года бюджет пополнится на 40 миллиардов рублей.

"Следует отметить, что теперь мы выставляем на торги земельные участки с полностью готовой сопроводительной документацией и обосновывающими материалами, которые включают и документы по коммунальным подключениям, а также градостроительный план земельного участка", - заявил глава департамента.

Таким образом, готовая документация позволит инвестору в минимальные сроки начать работу на участке.

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