Власти запустят мобильное приложение для записи к врачу

"Утро": Записаться к врачу можно будет через мобильное приложение

Московские власти разрабатывают новое мобильное приложение для записи к врачу. Об этом M24.ru рассказал замглавы департамента информационных технологий Владимир Макаров. С помощью приложения пациенты смогут не только записаться на прием, но также найти аптеку, где можно купить лекарство по рецепту. Новинка позволит вести журнал наблюдений за здоровьем и получать полезные медицинские советы. В дальнейшем приложение будет напоминать о времени приема лекарств и считывать информацию с датчиков, измеряющих давление.

"Мы решили сделать собственное мобильное приложение, которое сможем развивать, включать новые сервисы. Приложение по записи к врачу, действующее сейчас, не принадлежит городу. У нас ограниченные возможности по влиянию на разработчиков", - заявил Макаров.

Новое приложение будет запущено в первом квартале 2015 года. Как следует из документации департамента к проекту, пользователь с любого смартфона сможет авторизоваться через приложение в системе ЕМИАС, введя номер своего полиса ОМС и дату рождения. Выбрав врача и время приема, можно будет записаться к специалисту, внести информацию в календарь телефона и поставить напоминание.

Помимо записи к врачу, в приложении будут доступны и другие сервисы. Например, электронные рецепты. Пациент сможет прочитать всю информацию о лекарственном препарате и найти на интерактивной карте Москвы аптеки, где его можно купить. "В дальнейшем назначение лекарственной терапии будет автоматически раскладываться в календарь – пациенту будет приходить напоминание, что ему пора принимать таблетку", - сказал Макаров.

Пользователи смогут вести журнал наблюдений за своим здоровьем. "В приложении появятся элементы того, что за рубежом называется Personal Health Record - электронная карта, ориентированная на пациента. Например, аллергики должны вести дневники, в которых описывают свое самочувствие и прием лекарств. Пациенты, которые наблюдаются у диетологов, записывают количество потребленных калорий. Все это можно будет делать в приложении, и врачи будут это видеть. Через какое-то время приложение будет поддерживать информацию с других устройств - например,датчика, который мониторит давление пациента в течение всего дня", - сказал Макаров.

Согласно документации, на интерактивной карте в приложении будут отмечены поликлиники и больницы. Пользователи смогут составить маршруты к ним. Кроме того, пациенты будут получать "полезные советы" по своей проблеме. Пользователям будет рассылать "совет дня" и медицинские новости.

На сегодняшний день пользователи смартфонов (но не планшетов) могут скачать приложение "ЕМИАС". Однако на его работу поступает много жалоб. Пользователи пишут, что записаться можно только после нескольких попыток, нельзя выбрать поликлинику - только специалиста. Иногда программа выдает, что дата приема уже прошла, хотя до нее осталась неделя. Бывает, что пользователи не могут поменять пол в настройках, и женщинам вместо гинеколога предлагают записаться к урологу. На сегодняшний день пользователи смартфонов (но не планшетов) могут скачать приложение "ЕМИАС". Однако на его работу поступает много жалоб. Пользователи пишут, что записаться можно только после нескольких попыток, нельзя выбрать поликлинику - только специалиста. Иногда программа выдает, что дата приема уже прошла, хотя до нее осталась неделя. Бывает, что пользователи не могут поменять пол в настройках, и женщинам вместо гинеколога предлагают записаться к урологу. Московские пациенты также могут записаться к врачу через столичный портал госуслуг и информаты, установленные в вестибюлях поликлиник. Электронная регистратура работает в 624 медучреждениях. В системе зарегистрировано более 6 миллионов пациентов, а число записей на прием к врачу превышает 72 миллионов. В 2015 году планируется массово внедрять электронные карты. Москвичи получат доступ к своим историям болезни через портал госуслуг. Поликлиники начнут рассылать SMS и email о готовности анализов. Кроме того, столичные власти создадут базу данных с отпечатками пальцев пациентов.





Президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский считает, что новое приложение будет очень полезным для пациентов. "Сейчас они вынуждены иметь дело с фрагментами информации о своем здоровье: врач что-то сказал, написал на бумажке или в истории болезни. Если же рецепты и направления будут перед глазами и их в любое время можно будет посмотреть на мобильном устройстве, это очень удобно. Возможность вести дневники поможет пациенту контролировать свое здоровье. Однако есть угроза утечки информации, связанной с врачебной тайной. Кроме того, фармкомпании будут пытаться продвигать свою продукцию в приложении с помощью явной и неявной рекламы", - сказал Саверский.

Депутат Мосгордумы, главврач больницы №57 Ирина Захарова считает, что мобильное приложение облегчит работу медикам. "Врач сможет более эффективно использовать время общения с пациентом, уточнить диагноз, посмотреть динамику его состояния. Когда запись по интернету и через информаты только вводилась, у врачей были проблемы, не все хорошо работали на компьютере. Но со временем стало ясно, что электронные услуги удобнее. В нашей больнице внедрялась программа, которая выводила на компьютер к лечащему врачу результаты МРТ пациента. Сначала специалистам казалось, что проще позвонить за результатами. Но затем все поняли, что новая система проще", - заключила Захарова. Она добавила, что возможность через приложение посмотреть рецепт и найти ближайшую аптеку уменьшит очереди в аптечных пунктах.

София Сарджвеладзе