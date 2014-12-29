Власти запустят мобильное приложение для записи к врачу

Московские власти разрабатывают новое мобильное приложение для записи к врачу. Об этом M24.ru рассказал замглавы департамента информационных технологий Владимир Макаров. С помощью приложения пациенты смогут не только записаться на прием, но также найти аптеку, где можно купить лекарство по рецепту. Новинка позволит вести журнал наблюдений за здоровьем и получать полезные медицинские советы. В дальнейшем приложение будет напоминать о времени приема лекарств и считывать информацию с датчиков, измеряющих давление.
"Мы решили сделать собственное мобильное приложение, которое сможем развивать, включать новые сервисы. Приложение по записи к врачу, действующее сейчас, не принадлежит городу. У нас ограниченные возможности по влиянию на разработчиков", - заявил Макаров.
Новое приложение будет запущено в первом квартале 2015 года. Как следует из документации департамента к проекту, пользователь с любого смартфона сможет авторизоваться через приложение в системе ЕМИАС, введя номер своего полиса ОМС и дату рождения. Выбрав врача и время приема, можно будет записаться к специалисту, внести информацию в календарь телефона и поставить напоминание.
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Помимо записи к врачу, в приложении будут доступны и другие сервисы. Например, электронные рецепты. Пациент сможет прочитать всю информацию о лекарственном препарате и найти на интерактивной карте Москвы аптеки, где его можно купить. "В дальнейшем назначение лекарственной терапии будет автоматически раскладываться в календарь – пациенту будет приходить напоминание, что ему пора принимать таблетку", - сказал Макаров.
Пользователи смогут вести журнал наблюдений за своим здоровьем. "В приложении появятся элементы того, что за рубежом называется Personal Health Record - электронная карта, ориентированная на пациента. Например, аллергики должны вести дневники, в которых описывают свое самочувствие и прием лекарств. Пациенты, которые наблюдаются у диетологов, записывают количество потребленных калорий. Все это можно будет делать в приложении, и врачи будут это видеть. Через какое-то время приложение будет поддерживать информацию с других устройств - например,датчика, который мониторит давление пациента в течение всего дня", - сказал Макаров.
Согласно документации, на интерактивной карте в приложении будут отмечены поликлиники и больницы. Пользователи смогут составить маршруты к ним. Кроме того, пациенты будут получать "полезные советы" по своей проблеме. Пользователям будет рассылать "совет дня" и медицинские новости.
Московские пациенты также могут записаться к врачу через столичный портал госуслуг и информаты, установленные в вестибюлях поликлиник. Электронная регистратура работает в 624 медучреждениях. В системе зарегистрировано более 6 миллионов пациентов, а число записей на прием к врачу превышает 72 миллионов. В 2015 году планируется массово внедрять электронные карты. Москвичи получат доступ к своим историям болезни через портал госуслуг. Поликлиники начнут рассылать SMS и email о готовности анализов. Кроме того, столичные власти создадут базу данных с отпечатками пальцев пациентов.
Президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский считает, что новое приложение будет очень полезным для пациентов. "Сейчас они вынуждены иметь дело с фрагментами информации о своем здоровье: врач что-то сказал, написал на бумажке или в истории болезни. Если же рецепты и направления будут перед глазами и их в любое время можно будет посмотреть на мобильном устройстве, это очень удобно. Возможность вести дневники поможет пациенту контролировать свое здоровье. Однако есть угроза утечки информации, связанной с врачебной тайной. Кроме того, фармкомпании будут пытаться продвигать свою продукцию в приложении с помощью явной и неявной рекламы", - сказал Саверский.
Депутат Мосгордумы, главврач больницы №57 Ирина Захарова считает, что мобильное приложение облегчит работу медикам. "Врач сможет более эффективно использовать время общения с пациентом, уточнить диагноз, посмотреть динамику его состояния. Когда запись по интернету и через информаты только вводилась, у врачей были проблемы, не все хорошо работали на компьютере. Но со временем стало ясно, что электронные услуги удобнее. В нашей больнице внедрялась программа, которая выводила на компьютер к лечащему врачу результаты МРТ пациента. Сначала специалистам казалось, что проще позвонить за результатами. Но затем все поняли, что новая система проще", - заключила Захарова. Она добавила, что возможность через приложение посмотреть рецепт и найти ближайшую аптеку уменьшит очереди в аптечных пунктах.
София Сарджвеладзе