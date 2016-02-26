В поселении Рязановское установили карантин по бешенству

Фото: ТАСС/Юрий Белинский

Столичные власти установили карантин по бешенству на территории поселения Рязановское в Новомосковском административном округе до 26 апреля. Соответствующее распоряжение, подписанное Сергеем Собяниным, опубликовано портале мэра и правительства Москвы



В документе говорится, что 25 февраля на указанной территории был зафиксирован случай бешенства домашнего животного. Согласно распоряжению, на территории поселения теперь запрещается отлов диких животных, проведение выставок собак и кошек, торговля домашними животными, вывоз кошек и собак за пределы этой территории.

Напомним, на этой неделе карантин по бешенству до 21 апреля был объявлен в районе Кунцево.

Кроме того, до 8 марта карантин по бешенству действует в районе Куркино.