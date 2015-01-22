Московские автомобилисты смогут оплачивать штрафы ГИБДД на месте

Планшеты ГИБДД оснастят терминалами для оплаты штрафов на месте

Московские водители смогут оплатить штрафы ГИБДД с помощью банковских карт прямо на месте нарушения. Для этого планшеты дорожных инспекторов до конца года планируется оснастить терминалами, рассказала M24.ru пресс-секретарь департамента информационных технологий Елена Новикова. Она напомнила, что с 2016 года водители, решившие досрочно погасить штраф, получат скидку в 50%. Оплата на месте позволит водителям сразу же воспользоваться "дисконтом" и гарантированно не попасть в список должников.

"До сих пор есть случаи, когда банки несвоевременно отправляют информацию об оплате штрафа в систему ГИБДД, - пояснила Новикова. - В результате автомобилист может считать, что он совершил платеж вовремя и ему положена скидка, а в полицию данные придут слишком поздно и с него потребуют полную сумму. Если же автомобилист оплатит штраф на месте, информация об этом сразу будет направлена в систему ГИБДД", - пояснила Новикова.

Для этого планшеты инспекторов могут оснастить POS-терминалами (Point Of Sale - англ., точка продажи - M24.ru), которые считывают банковские карты. Такие картридеры используют кассиры в магазинах. "Сейчас мы выбираем техническое решение : мобильный терминал для оплаты или просто онлайн-форма на планшете инспектора, где автовладелец сам заполнит данные своей банковской карты", - отметила Новикова.

Новую систему разработают до конца года. Напомним, что с января 2016 года вступают в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ, согласно которым водители, оплатившие штрафы ГИБДД в течение 20 дней с момента получения постановления, имеют право на скидку в 50%. Она не будет распространяться лишь на водителей, совершивших серьезные нарушения ПДД. Автомобилисты, пойманные на вождении в пьяном виде, отказавшиеся пройти медицинское освидетельствование или устроившие ДТП с пострадавшими, должны будут уплатить штраф в полном размере. Тем более что за такие нарушения, водителю грозит лишение прав. Поблажки не коснутся и тех, кто повторно совершил одно из следующих правонарушений: превышение скорости более чем на 40 км в час, проезд на красный свет, выезд на встречку или управление незарегистрированным автомобилем.

Отметим, что возможность оплаты штрафа на месте в Москве поможет только тем нарушителям, которых остановил инспектор ГИБДД. Автомобилистам, получившим "письмо счастья" с камеры, придется самим следить за сроками оплаты. Около 2 тысяч планшетов, оснащенных программой "Мобильный инспектор", выдали столичным инспекторам в прошлом году. На них сотрудники ГАИ могут "пробивать" по базам информацию о водителях и автомобилях, составлять и распечатывать протоколы о нарушении. Планшеты должны ускорить работу инспекторов в два раза.



Первый зампред комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков считает, что новый сервис может быть удобным для водителей. "Если автомобилист согласен, что он нарушил, то почему ему сразу не оплатить? Любой хайтек надо приветствовать. Мы оплачиваем счета за мобильный телефон и коммунальные услуги через терминалы в течение одной минуты. Можно сделать так, чтобы через терминалы, в том числе и переносные, оплачивались и штрафы", - сказал Лысаков.

При этом обязать москвичей оплачивать штрафы на месте нельзя, так как у автомобилистов есть 10 дней на обжалование.

По словам Лысакова, поправки в КоАП, согласно которым водитель, погасивший штраф в течение 20 дней, платит только половину суммы, будет стимулировать автомобилистов зарегистрироваться на порталах госуслуг. Туда приходят извещения о штрафах. Кроме того, напомнил он, у московских властей есть сервис SMS-уведомлений о "письмах счастья". Таким образом, водители, которых "засекла" камера, тоже имеют возможность быстро погасить штраф. "Со временем новые технологии позволят отказаться от рассылки постановлений по почте, на которую тратятся огромные средства. Сейчас бумаги, которые должны вручить, часто кидают в ящик, они пропадают, время идет. Получив SMS, водитель сможет оплатить 50% в течение 20 дней либо обжаловать в суде", - заключил депутат.

Медиаэксперт Антон Коробков-Землянский пояснил, что для обслуживания оплаты при помощи POS-терминалов город должен будет объявить конкурс на их обслуживание. "Их нужно подключить к платежным системам. Это, скорее всего, будет сделано не напрямую, а через какой-то банк", - пояснил эксперт. То же самое касается и формы для онлайн-оплаты, ее также должен будет обслуживать банк, выбранный по конкурсу. Также власти должны будут решить, кто оплатит комиссию за перевод штрафа: сам автомобилист или бюджет.

Дарья Миронова, София Сарджвеладзе