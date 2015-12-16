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Москва 24

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Общество

16 декабря 2015, 09:54

Москвичей могут начать информировать о важных мероприятиях по SMS

здравоохранение образование связь SMS SMS-рассылка оповещение наука и инновации межрегиональные и международные связи

Фото: ТАСС/Александра Краснова

Столичные власти обсудят внедрение SMS-информирования жителей о строительных работах, культурных и других мероприятиях, которые проходят в их районах, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на замруководителя департамента внешнеэкономических и международных связей Евгения Дридзе.

"Конечно, будем обсуждать. Я думаю, что это (событийная SMS-рассылка – M24.ru) одна из самых интересных идей, которые продемонстрировали наши коллеги из Израиля на форуме "Умные города: раскрытие инновационного кода". Она может и очевидна, но дает очень много удобств", – сказал Евгений Дридзе.

Он отметил, для того, чтобы люди заинтересовались рассылкой, ее нужно сделать адресной. Инициативу обсудят департаменты внешнеэкономических и международных связей и информационных технологий.

"Москва в цифрах": Мобильные городские сервисы

На прошедшем в столице форуме представители властей Тель-Авива сообщили, что в их городе практикуется рассылка сообщений на мобильные телефоны о различных мероприятиях, которые проходят рядом с домами граждан.

Ранее m24.ru сообщало, что столичные власти начали оповещать об интересных событиях в Москве с помощью мессенджера Viber. Нововведение запустил департамент национальной политики, межрегиональных связей и туризма. Ведомство открыло собственный паблик-чат в Viber для анонсирования мероприятий, проходящих в Москве.

Помимо этого, москвичи c помощью Telegram смогут получать уведомления о квартплате и долгах по ЖКУ. Сервис также сможет предупредить жителей города об эвакуации их автомобилей и покажет неоплаченные штрафы от ГИБДД.

Получать по SMS информацию о чрезвычайных ситуациях, состоянии воздуха в столице, штрафах ГИБДД и новых расходах за ЖКХ москвичи начали в августе.

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