Мосгордума предлагает составить рейтинг поликлиник и больниц

"Утро": В Москве появится рейтинг поликлиник и больниц

Мосгордума предлагает открыть для москвичей рейтинг поликлиник и больниц, который ведет департамент здравоохранения. Об этом М24.ru рассказала депутат столичного парламента, главврач городской клинической больницы № 64 Ольга Шарапова. По ее словам, информация о качестве работы поликлиник будет интересна и полезна горожанам. Заммэра по вопросам социальной политики Леонид Печатников сообщил М24.ru, что выступает за открытость департамента здравоохранения.

Отметим, что департамент здравоохранения с 2013 года ведет рейтинг доступности поликлиник. Он составляется на основе электронной системы записи к врачу. В январе 2015 года столичные власти открыли специальный ситуационный центр, который мониторит загруженность врачей в поликлиниках. По результатам этого мониторинга чиновники выявили самые “медленные” поликлиники. 13 февраля главврачи, возглавляющие их, были уволены.

По словам Шараповой, также ведется внутренний рейтинг больниц. Ежегодно выбираются лучшие и худшие учреждения. “Рейтинг учитывает мнение пациентов - их жалобы и благодарности врачам”, - заявила депутат. По ее словам, информацию о качестве работы медучреждений нужно сделать доступной для горожан.

Она отметила, что, с одной стороны, москвичам будет интересна эта информация, а с другой, это создаст конкурентную среду для медучреждений. “Это важнейший вопрос для населения. Я подниму его на ближайшей комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья”, - подчеркнула парламентарий.

Председатель Совета главных врачей при департаменте здравоохранения городаа, член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Ирина Назарова также поддержала идею о создании рейтинга медучреждений для пациентов. “Надо подумать, как это лучше и практичнее сделать, обсудить это на комиссии”, - сказала она.

Как пояснил M24.ru заммэра Леонид Печатников, решение о том, будет ли рейтинг поликлиник и больниц открыт для общего доступа москвичей, может принять департамент здравоохранения города. “Я рекомендую департаменту быть максимально открытым к гражданам”, - сказал Печатников.

В конце 2013 года власти уже говорили о том, чтобы сделать рейтинг доступности поликлиник, используя данные электронной записи к врачу. Предполагалось, что те учреждения, куда пациентам записаться сложнее всего, будут обозначаться красным цветом, а самые доступные - зеленым. Но в итоге эту систему сделали доступной лишь для чиновников. В конце 2013 года власти уже говорили о том, чтобы сделать рейтинг доступности поликлиник, используя данные электронной записи к врачу. Предполагалось, что те учреждения, куда пациентам записаться сложнее всего, будут обозначаться красным цветом, а самые доступные - зеленым. Но в итоге эту систему сделали доступной лишь для чиновников. Частично рейтинг поликлиник существует на портале "Наш город". Но он составляется только на основе проблем с вызовом неотложной помощи, а также нарушений сроков профилактических осмотров младенцев. Сайт "Наш город" позволяет и пожаловаться на поликлиники. Обращение можно оставить, если нет возможности записаться к врачу, получить льготное лекарство или поликлиника не доступна для инвалидов. Но эта функция портала не разрекламирована. Чиновники от здравоохранения, в отличие от представителей сферы ЖКХ и дорожников, не отчитываются по этим жалобам публично.





Глава департамента информационных технологий Артем Ермолаев пояснил M24.ru, что есть техническая возможность для открытия внутреннего рейтинга в единой медицинской информационно-аналитической системе. Однако он отметил, что пока такое решение не принято.

Председатель общественного совета по защите прав пациентов Андрей Храмов пояснил, что нужно составить антирейтинг медучреждений на основе жалоб самих пациентов. "Это единственный способ объективно оценивать качество лечения. Первое место и благодарственные письма сфабриковать можно, а жалобы подделывать никто не будет", - отметил эксперт.

Он также заявил, что загруженность поликлиники не может служить показателем того, что она плохая. "К хорошему врачу всегда стоят очереди. Поэтому низкая доступность специалистов может говорить и о том, что в учреждении сильный кадровый состав", - добавил Храмов.

Анастасия Мальцева, Дарья Миронова