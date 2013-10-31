Магазинам могут запретить возвращать непроданный хлеб производителям

Фото: ИТАР-ТАСС

Продуктовым магазинам могут запретить возвращать производителям большие объемы непроданной хлебной продукции. Депутаты предлагают ограничить объем возврата хлеба до 5%, сообщает комитет Госдумы по аграрным вопросам.

Для этого предлагается внести поправки в закон "Об основах государственного регулирования торговой деятельности".

"Эта мера вызвана тем, что ситуация в отношениях ритейлеров и поставщиков хлеба действительна критическая. Здесь существуют драконовские меры, когда сетевики возвращают целые партии непроданной продукции, порой это составляет несколько тонн", - заявил глава комитета Николай Панков.

По его словам, доля возврата сейчас в среднем составляет 8-10%, а по некоторой продукции - 20%. Таким образом, хлебопекарные предприятия несут серьезные убытки, что ставит их на грань банкротства.