Россиянам с просроченными загранпаспортами упростят возвращение домой

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МИД России предложил внести поправки в закон, регулирующий порядок въезда и выезда из РФ. Изменения касаются россиян, оказавшихся за границей с просроченными или испорченными паспортами. Чиновники предлагают упростить для этих граждан процедуру получения временных документов и возвращения в Россию, сообщается на сайте кабмина.

Проект закона о внесении изменения в статью 11 ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" внесен на рассмотрение в Госдуму 28 августа.

Как говорится в пояснительной записке к проекту, статья 11 в нынешней редакции ущемляет права граждан России, чьи паспорта во время их пребывания за границей были просрочены или стали непригодными для использования.

Законом оговаривается, что путешественник, потерявший загранпаспорт, может быстро получить в дипломатическом представительстве, консульстве, представительстве МИДа и даже в пункте приграничного контроля свидетельство на въезд, позволяющее пересечь границу России. Но к лицам, чьи паспорта не утрачены, а испорчены либо просрочены, это не относится: свидетельство на въезд они получить не могут и вынуждены оставаться на территории иностранного государства, пока консульство не оформит им новый паспорт. Эта процедура может растянуться на три месяца.

Представители МИД сочли, что в данной ситуации ущемлены права россиян, которые в случае необходимости не могут экстренно вернуться домой. Если предложенные ими поправки к федеральному закону будут приняты, с точки зрения законодательства исчезнут различия между теми, кто потерял паспорт, и обладателями испорченных и просроченных паспортов. Все эти граждане на равных условиях смогут получить в дипломатическом представительстве или консульстве временное удостоверение личности, позволяющее пересечь российскую границу.

Кроме того, новый закон позволит урегулировать ситуацию с россиянами, проживающими вне страны, если их право на выезд из РФ временно ограничено. Сейчас граждане, попавшие в такую ситуацию, в случае проблемы с документами оказываются "вне закона": они не могут получить паспорт и вернуться в страну. По новому закону россиянам с временными ограничениями на выезд за пределами России также будут выдавать свидетельство на въезд.

Законопроект уже был одобрен на заседании правительства РФ 21 августа 2014 года.